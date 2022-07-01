Taksim'de ehliyetsiz turistler polise rüşvet teklif etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim’de gerçekleştirilen uygulama sonucunda durdurulan araç şoförünün yabancı uyruklu turist olduğu ve ehliyeti olmadığı gün yüzüne çıktı. Araçtan inen yabancı uyruklu dört turist, görevini yapan polis memurlarının fotoğraflarını çekti ve rüşvet vermeyi teklif etti.

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