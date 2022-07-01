01 Temmuz 2022, Cuma
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Taksim'de ehliyetsiz turistler polise rüşvet teklif etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim’de gerçekleştirilen uygulama sonucunda durdurulan araç şoförünün yabancı uyruklu turist olduğu ve ehliyeti olmadığı gün yüzüne çıktı. Araçtan inen yabancı uyruklu dört turist, görevini yapan polis memurlarının fotoğraflarını çekti ve rüşvet vermeyi teklif etti.