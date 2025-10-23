23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Taksim’de bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı
Taksim’de bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı

Taksim’de bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 13:30
Taksim Meydanı’nda bankta uyuyan H.D.’nin yanına gelen bir kişi cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini izleyen Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Çaldığı telefonu yere atarak kıran şüpheli S.D. (29) sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Suçüstü anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksim’de bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı
İstinat duvarı ve kaldırım çöktü
İstinat duvarı ve kaldırım çöktü
Yağış sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Yağış sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
İskeleden yaklaşık 3 tonluk çapa çıkarıldı
İskeleden yaklaşık 3 tonluk çapa çıkarıldı
Osmaniye’de 3 milyon TL’lik kaçak elektronik operasyonu
Osmaniye’de 3 milyon TL’lik kaçak elektronik operasyonu
Alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Kaya parçasının düşme anı kamerada
Kaya parçasının düşme anı kamerada
3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı
3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı
Bayrampaşa’da balkon çöktü
Bayrampaşa’da balkon çöktü
İlçedekiler seferber oldu kayıp şahsı arıyorlar
İlçedekiler seferber oldu kayıp şahsı arıyorlar
İstanbul’da silahlı saldırıda 3 kişi öldü! Zanlının 5 suç kaydı var
İstanbul'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü! Zanlının 5 suç kaydı var
Artan vakalara karşı A Haber’de uyarılar!
Artan vakalara karşı A Haber’de uyarılar!
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Daha Fazla Video Göster