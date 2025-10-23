Taksim’de bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı

Taksim Meydanı’nda bankta uyuyan H.D.’nin yanına gelen bir kişi cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini izleyen Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Çaldığı telefonu yere atarak kıran şüpheli S.D. (29) sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Suçüstü anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

