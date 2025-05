Takside dehşet anları kamerada! Taksiciyi silahla gezdirdi, sonra da parasını gasp etti

Bursa'da kız arkadaşıyla bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve sonrasında da silah zoruyla parasını gasp eden saldırgan an be an görüntülendi. Silahlı şüphelinin, bindiği taksinin şoförünü tehditle Bursa caddelerinde gezdirdikten sonra yanında taşıdığı silahla gasp ettiği kameraya yansıdı. İhbar sonrası şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanıp mahkemece tutuklandı.

