Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112’yi aramış

Gaziantep'te taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları yer aldı. Saldırganın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayarak olayı ihbar ettiği ortaya çıktı.

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