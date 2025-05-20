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Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112’yi aramış

Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112'yi aramış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 19:30
Gaziantep'te taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları yer aldı. Saldırganın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayarak olayı ihbar ettiği ortaya çıktı.
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Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112’yi aramış
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada!
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada!
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