01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Taksi durağına gizemli telefon:

Taksi durağına gizemli telefon: "Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak, canınızı kurtarın"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 01:29
Zonguldak’ta gizli numaradan taksi durağını arayan bir kişi, “Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın” diyerek bomba ihbarında bulundu ardından telefonu kapattı. Bomba ihbarından sonra taksi şoförleri tedbir amaçlı durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durağı boşaltarak bomba araması yaptı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak
"Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak"
Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini öldürdü!
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü!
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Serinlemek için şelaleye girdi ama..
Serinlemek için şelaleye girdi ama..
Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası!
Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası!
İsmail Haniye için dua ediliyor!
İsmail Haniye için dua ediliyor!
Arkadaşının ayakkabısı için girdi! Boğuldu
Arkadaşının ayakkabısı için girdi! Boğuldu
Sinop’ta yalnız başına görüntülendi
Sinop'ta yalnız başına görüntülendi
Eskişehir’de otobüs durağındaki sapık yakalandı
Eskişehir'de otobüs durağındaki sapık yakalandı
Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti
Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı
Daha Fazla Video Göster