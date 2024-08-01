Taksi durağına gizemli telefon: "Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak, canınızı kurtarın"

Zonguldak’ta gizli numaradan taksi durağını arayan bir kişi, “Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın” diyerek bomba ihbarında bulundu ardından telefonu kapattı. Bomba ihbarından sonra taksi şoförleri tedbir amaçlı durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durağı boşaltarak bomba araması yaptı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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