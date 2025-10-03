03 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Tahliye olan Güran'lar cezaevinden çıktı, Narin’in mezarını ziyaret etti
Tahliye olan Güran’lar cezaevinden çıktı, Narin’in mezarını ziyaret etti

Tahliye olan Güran'lar cezaevinden çıktı, Narin'in mezarını ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 01:03
Narin Güran cinayetinde ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliyelerinin ardından cezaevinden çıkıp Tavşantepe köyüne gelerek Narin Güran’ın mezarını ziyaret etti.
