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Tahinli pide nasıl yapılır? Ustası A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 18:10
Konya'nın meşhur lezzetlerinden tahinli pide iftar sofralarını süslüyor. Peki tahinli pide nasıl hazırlanıyor? Lezzet sırrı ne? Tahinli pide ustası Fatih Yemenici püf noktalarını A Haber canlı yayınında anlattı.
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