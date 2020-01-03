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03.01.2020
Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler |Video
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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