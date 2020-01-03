03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.01.2020

Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler |Video

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp,  beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
5 isimli adamın isyanı
5 isimli adamın isyanı
Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Kadını yerde sürükledi! Telefonunu alıp kaçtı ancak...
Kadını yerde sürükledi! Telefonunu alıp kaçtı ancak...
Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni
Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni
İyi ki varsın Eren Bülbül! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
İyi ki varsın Eren Bülbül! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
Amasya'da yakalandı! Görenler şaşırıyor
Amasya'da yakalandı! Görenler şaşırıyor
Öldürdüler parçaladılar derilerini yol kenarına bıraktılar!
Öldürdüler parçaladılar derilerini yol kenarına bıraktılar!
Uzmanlardan kar uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Uzmanlardan kar uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da ilk kez boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk kez boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi
İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu |Video
İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu |Video
Daha Fazla Video Göster