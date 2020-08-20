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Taciz edilen doktorun yardım çığlığı... Hacer Demirel yaşadıklarını A Haber'e anlattı

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Giriş: 20.08.2020 22:25
Güncelleme:20.08.2020 22:30
Kilis Devlet Hastanesi'nde görevli 7 aylık doktor Hacer Demirel'in hayatı 7 yıldır peşini bırakmayan tacizci yüzünden kabusa döndü. Demirel'in telefonuna sadece son 1 yılda bin 600 farklı numaradan on binlerce arama ve mesaj geldi. Tacize uğrayan genç doktor ilk kez A Haber'e konuştu.
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