Tahran'da savaş alarmı: Bu kez musamaha göstermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “3 gün içinde anlaşma olmazsa çok ağır saldırı yapacağız” tehdidi bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. İran medyası Trump’ın geri adım attığını öne sürerken, İran’ın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan sert uyarıları bölgede yeni bir ateş hattının oluşabileceği yorumlarına neden oldu. A Haber ekibinden Ekber Karabağ’ın Tahran’dan aktardığı sıcak detaylar, perde arkasındaki diplomasi trafiğini ve kritik pazarlıkları gözler önüne serdi.