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Tabut küçük acı büyük! Tekirdağ'da işkence sonucu ölen sıla bebek toprağa verildi

Tabut küçük acı büyük! Tekirdağ'da işkence sonucu ölen sıla bebek toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 18:07
Tekirdağ’da cinsel istismar sonucu tedavi gören sıla bebek dün mücadeleyi kaybetmişti. Sıla bebek, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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