Tablet beklerken taş geldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bedensel engelli genç bir kadın internet sitesi üzerinden 20 bin liralık tablet sipariş etti. Kargo ile gönderilen paketten tablet yerine taş çıktı. İnternet satıcısı tarafından dolandırılan kadın Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

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