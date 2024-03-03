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Tablet beklerken taş geldi

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Giriş: 03.03.2024 15:50
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bedensel engelli genç bir kadın internet sitesi üzerinden 20 bin liralık tablet sipariş etti. Kargo ile gönderilen paketten tablet yerine taş çıktı. İnternet satıcısı tarafından dolandırılan kadın Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
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Tablet beklerken taş geldi
Tablet beklerken taş geldi
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