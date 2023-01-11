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Swowboard yaparken neye uğradığını şaşırdı! Korkunç anlar anbean kamerada

İHA
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Giriş: 11.01.2023 14:29
ABD’nin Utah eyaletinde snowboard yapan Blake Nielson, çığa yakalandı. Nielson’ın panik yaşadığı anlar kask kamerasına yansıdı. İşte korku dolu anlar...
Neye uğradığını şaşırdı! Korkunç anlar NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! KORKUNÇ ANLAR

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Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
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