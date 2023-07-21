Survivor Hikmet başcazgır Ali Dede’ye sopayla saldırdı

Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, karıştığı darp olayıyla şoke etti. Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopayla saldıran Tuğsuz, hızını alamayıp Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.