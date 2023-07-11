Sürüye yıldırım düştü! Onlarcası telef oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 51 keçi telef oldu. İhbar üzerine bölgeye köy muhtarı rehberliğinde Jandarma ile Genç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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