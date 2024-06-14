Sürücüleri bekleyen sinsi tehlike

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile çok sayıda kişi yollara düşecek. Ancak direksiyon başında saatlerce araç kullanacak sürücüleri bekleyen hayati bir risk var. O da yol hipnozu. Peki nelere dikkat etmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.

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