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Sürücüleri bekleyen sinsi tehlike

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 12:38
9 günlük Kurban Bayramı tatili ile çok sayıda kişi yollara düşecek. Ancak direksiyon başında saatlerce araç kullanacak sürücüleri bekleyen hayati bir risk var. O da yol hipnozu. Peki nelere dikkat etmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.
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