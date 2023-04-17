17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sürücüler bu habere dikkat!

Sürücüler bu habere dikkat!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2023 08:24
Sürücülere zorunlu trafik sigortasıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber iyi sürücü olanlara. Sigorta primlerini yüzde elli indirimli ödeyecekler. Belli şartları var tabii iyi sürücü olabilmenin. Kötü haber ise elbette kötü sürücülere. Yüzde elli indirimli ödül sistemi burada cezaya dönüyor. Arada sekiz kata varan bir ödeme farkı var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TCG Anadolu ziyaretçilerini bekliyor
TCG Anadolu ziyaretçilerini bekliyor
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Sürücüler bu habere dikkat!
Sürücüler bu habere dikkat!
Milyoner’de 200 bin TL’lik soruyu gördü
Milyoner'de 200 bin TL’lik soruyu gördü
İstanbul’da dehşet anları saniye saniye kamerada
İstanbul’da dehşet anları saniye saniye kamerada
Yeşim Akbaş’ın son görüntüleri yürek dağladı
Yeşim Akbaş'ın son görüntüleri yürek dağladı
Bir zamanlar Türkiye’de hastaneler
Bir zamanlar Türkiye’de hastaneler
Eminönü’nde bayram hareketliliği
Eminönü'nde bayram hareketliliği
Adıyaman’da enkazın yüzde 82’si kaldırıldı
Adıyaman'da enkazın yüzde 82'si kaldırıldı
Girilmedik ev bırakmadı! Savaş alanına çevirdi
Girilmedik ev bırakmadı! Savaş alanına çevirdi
Şaşkına çeviren manzara! Sırtında taşıda
Şaşkına çeviren manzara! Sırtında taşıda
’Daltonlar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
'Daltonlar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster