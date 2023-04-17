17 Nisan 2023, Pazartesi
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Sürücüler bu habere dikkat!
Sürücülere zorunlu trafik sigortasıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber iyi sürücü olanlara. Sigorta primlerini yüzde elli indirimli ödeyecekler. Belli şartları var tabii iyi sürücü olabilmenin. Kötü haber ise elbette kötü sürücülere. Yüzde elli indirimli ödül sistemi burada cezaya dönüyor. Arada sekiz kata varan bir ödeme farkı var.