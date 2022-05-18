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Sürücü ile kağıt toplayıcısının kavgası: Çekiç fırlattı, taşla karşılık geldi

DHA
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Giriş: 18.05.2022 13:20
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç şoförü ile kağıt toplayıcısı arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışma ile başlayıp, yumruklaşmayla süren kavgada, araç şoförü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı da arkadaşıyla beraber araba sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobil camı patlayan şoför, kağıt toplayıcısına çekiç attı.
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