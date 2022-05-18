Sürücü ile kağıt toplayıcısının kavgası: Çekiç fırlattı, taşla karşılık geldi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç şoförü ile kağıt toplayıcısı arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışma ile başlayıp, yumruklaşmayla süren kavgada, araç şoförü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı da arkadaşıyla beraber araba sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobil camı patlayan şoför, kağıt toplayıcısına çekiç attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN