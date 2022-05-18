18 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sürücü ile kağıt toplayıcısının kavgası: Çekiç fırlattı, taşla karşılık geldi
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç şoförü ile kağıt toplayıcısı arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışma ile başlayıp, yumruklaşmayla süren kavgada, araç şoförü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı da arkadaşıyla beraber araba sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobil camı patlayan şoför, kağıt toplayıcısına çekiç attı.