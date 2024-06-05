Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı! Kopan bariyerin çarptığı kişi ağır yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak yan yola geçti. Bu sırada kopan demir bariyerin çarptığı kişi ağrı yaralandı. Kartal'da ise bir sürücü fren yerine gaza basınca araç bir iş yerine girdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN