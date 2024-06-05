05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı! Kopan bariyerin çarptığı kişi ağır yaralandı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 08:56
İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak yan yola geçti. Bu sırada kopan demir bariyerin çarptığı kişi ağrı yaralandı. Kartal'da ise bir sürücü fren yerine gaza basınca araç bir iş yerine girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıfır Atık Kurulunu toplayacak!
Sıfır Atık Kurulunu toplayacak!
İzmir’de feci kaza kamerada
İzmir’de feci kaza kamerada
Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi!
Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi!
Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı!
Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı!
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Maltepe’de bomba paniği!
Maltepe'de bomba paniği!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Daha Fazla Video Göster