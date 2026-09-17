İsrail’den Yunanistan’a kuşatma planı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: Atina’ya İsrail kapanı!

İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan Aşil Kalkanı anlaşmasının ardından gözler Ege’deki askeri hareketliliğe çevrildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası’ndaki askeri unsurları ziyaret etmesi tartışmaları alevlendirirken, askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail’in Yunanistan üzerinden bölgeye yerleşme planı yürüttüğünü savundu. Güçlüer, “Yunanistan Amerika’dan sonra İsrail tarafından işgal edilecek” diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.