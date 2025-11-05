Süper Ay göz kamaştırdı

Dünya'ya en yakın konumda olan ve bu nedenle normalden daha büyük ve parlak görünen Ay, Van'ın doğal ve tarihi güzellikleri ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yılın en parlak ve en büyük dolunayı olan 'Süper Ay', gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Göz kamaştıran bu doğa olayı, hem amatör fotoğrafçılar hem de gökyüzü tutkunları tarafından ilgiyle izlendi. Dolunayın Van Gölü üzerindeki yansıması ve Erek Dağı siluetiyle birleşen görüntüleri, kentte kartpostallık kareler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek için sahil kenarlarına akın etti.

