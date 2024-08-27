27 Ağustos 2024, Salı
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Suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı! 25 ton malzeme yola saçıldı
Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçidi yakınlarında Antalya’dan Azerbaycan’a gitmekte olan 33 DAP 57 plakalı, şoförünün ismi öğrenilemeyen suni gübre ve dezenfektan malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton suni gübre ve dezenfektan malzemesi yola saçıldı. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan yolunun Sivas’e geliş istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, itfaiye ekipleri yola dökülen suni gübre ve dezenfektanı temizledi. Yolun temizlenmesi ve TIR’ın çekici ile kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.