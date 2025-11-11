Sultangazi’de sağanak yağış etkili oldu

Sultangazi’de, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan yağışın oluşturduğu görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

