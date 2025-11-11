Sultangazi’de sağanak yağış etkili oldu

11 Kasım 2025, Salı

Giriş: 11.11.2025 22:04
Sultangazi’de, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan yağışın oluşturduğu görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
