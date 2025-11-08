Sultangazi’de pamuk şeker aldı, gıda boyası çıktı: 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek hastalandı

08 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 12:58
Sultangazi'de okul çıkışında seyyar satıcıdan alınan pamuk şekeri yiyen 5 yaşındaki çocuk, ağzı köpürerek kusmaya başladı. Anne pamuk şekere su döktüğünde ise ürünün tamamen gıda boyasından oluştuğunu görünce o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.
