08 Kasım 2025, Cumartesi
Sultangazi’de pamuk şeker aldı, gıda boyası çıktı: 5 yaşındaki çocuk ağzı köpürerek hastalandı
Sultangazi'de okul çıkışında seyyar satıcıdan alınan pamuk şekeri yiyen 5 yaşındaki çocuk, ağzı köpürerek kusmaya başladı. Anne pamuk şekere su döktüğünde ise ürünün tamamen gıda boyasından oluştuğunu görünce o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.