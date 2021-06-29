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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

DHA
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Giriş: 29.06.2021 14:27
Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su dolu dev çukurlar oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçıyor. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın da düştüğü çukurların çevresi piknik yapmak isteyenler ile hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere. Yetkililerin bir an önce önlem alması lazım" dedi.
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