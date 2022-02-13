Sultangazi’de düğün salonunu pavyona çevirdiler! İhbara giden polislere sandalyeli saldırı kamerada

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde emniyet güçlerine bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı geldi. Olay yerine giden polislere saldırıda bulunan 26 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ekiplere sandalyelerle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, geçen gece saat 02.00 sularında yaşandı.

DÜĞÜN SALONUNU PAVYONA ÇEVİRDİLER

İddiaya göre, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.

SANDALYE FIRLATIP YUMRUK ATTILAR

Adreste alkol içen ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı. Darp edilen ekipler, olay yerine destek çağırdı. Destek olarak düğün salonuna gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak gruba müdahale etti.

14 POLİS YARALANDI

Olayda, 14 polis yaralanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine sandalye fırlattıkları görülüyor.