Haberler Yaşam Videoları Sultangazi’de boşandığı eski kocasını öldürüp intihar etti
Sultangazi’de boşandığı eski kocasını öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.11.2025 21:58
Sultangazi'de boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip eden Erdoğan A., yanındaki silahla Salih B.'yi silahla yaralayıp ardından aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih B. hayatını kaybetti. Saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.
