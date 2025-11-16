Sultangazi’de boşandığı eski kocasını öldürüp intihar etti

Sultangazi'de boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip eden Erdoğan A., yanındaki silahla Salih B.'yi silahla yaralayıp ardından aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih B. hayatını kaybetti. Saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

