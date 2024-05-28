Sultangazi'de alkollü sürücü markete daldı, bir kişi ölümden döndü: O anlar kamerada

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Kaza sırasında orada bulunan bir kişi, ölümden dönerken sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.