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Sultangazi'de alkollü sürücü markete daldı, bir kişi ölümden döndü: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:37
Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Kaza sırasında orada bulunan bir kişi, ölümden dönerken sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de alkollü sürücü markete daldı
Sultangazi'de alkollü sürücü markete daldı
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