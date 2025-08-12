Sultanbeyli’de tıra çarpan Tesla hurdaya döndü

12 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 17:37
Sultanbeyli TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada, 34 ESA 40 plakalı Tesla marka otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nun Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü olarak normale döndü. Oluşan yoğunluk ve kaza yeri havadan görüntülendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
