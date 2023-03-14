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Süheyla Sultan Gemisi İskenderun'da | Bin 500 kişinin barınabileceği gemi depremzedeleri ağırlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 11:49
İskenderun'da Süheyla Sultan Gemisi depremzedeleri ağırlıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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