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26.12.2019
Suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti pes dedirtti
Antalya'da devriye gezen jandarma ekiplerinin gece yarısı bir kuyumcuya çatıdan girmek isterken suçüstü yakaladığı Özbek uyruklu hırsızın kıyafeti, bu kadarına da pes dedirtti. Ekipler, hırsızın üzerindeki özel yapım kıyafetin ön tarafında bir hazne ve hırsızlıkta kullandığı eşyalar tespit etti.
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