Suça karışan çocuk düzenlenmesi nasıl olacak? 15-18 yaşa ceza üst sınırı ne kadar artırılacak?
Türkiye'nin tartıştığı konuların başında suça sürüklenen çocuk sorunu geliyor. Düzenlemeye ilişkin yeni yasa teklifinin ayrıntılarında çarpıcı noktalar var. Ceza üst sınırının artırılması gibi. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Uğur Çağlar anlattı.