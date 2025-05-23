Sualtı arama kurtarma timi A Haber’de! Onlar TSK’nın kurbağa adamları

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018'de kurulan sualtı arama kurtarma timi, Altı ilde görev yapıyor. Delil toplama, cansız beden bulma konusunda önemli katkı yapan tim sel felaketlerinde de görev alıyor. Ekibimiz timin gerçekleştirdiği tatbikata katıldı. İşte o özel görüntüler…

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