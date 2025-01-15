15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Su şişesinde 30 TL'den sahte alkol
Su şişesinde 30 TL’den sahte alkol

Su şişesinde 30 TL'den sahte alkol

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 14:14
Güncelleme:15.01.2025 14:15
İstanbul’da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte alkolün satışının yapıldığı Türkmen Lokantası görüntülendi. Aynı mahallede esnaflık yapan Müslüm Öziç, "Su şişeleri içerisinde tanesini 30 TL’den satıyorlarmış. Evden bayağı bir malzeme çıktı kendilerini polis aldı götürdü. Kendi yörelerine ait yemekler satıyorlardı lokanta gibi kimse şüphelenmedi bu durumdan. Gelenlerde hep yabancı uyruklu şahıslardı gıda ve içecek satıyorlardı" dedi.
Su şişesinde 30 TL’den sahte alkol
Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?
Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?
Su şişesinde 30 TL’den sahte alkol
Su şişesinde 30 TL'den sahte alkol
Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler
Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler
Otoyolda kereste yüklü tır yan yattı
Otoyolda kereste yüklü tır yan yattı
Çöken yola saplanan otomobil kurtarıldı
Çöken yola saplanan otomobil kurtarıldı
Fabrika kasalarını patlatan çeteye operasyon
Fabrika kasalarını patlatan çeteye operasyon
Yozgat’ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Yozgat'ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Serenay Sarıkaya’dan iddialara yanıt
Serenay Sarıkaya'dan iddialara yanıt
Vahşet! Boğazı kesilerek...
Vahşet! Boğazı kesilerek...
Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler
Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler
Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet!
Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet!
150 KM kaçtı sonunda 74 bin TL ceza yedi!
150 KM kaçtı sonunda 74 bin TL ceza yedi!
Daha Fazla Video Göster