21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6'ya düştü
Su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6’ya düştü

Su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6'ya düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 15:54
Kocaeli'nin en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda şu anda yalnızca 3.394 milyon metreküp su kaldı. Yaz aylarında beklenen yağışın düşmemesi, son bahar ayında da hala beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajın doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi. Dron ile barajın kuraklığı havadan görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6’ya düştü
5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
Esendere’de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
Esendere'de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi
Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi
Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi
Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi
Çam Dağı’nda mest eden görüntüler
Çam Dağı'nda mest eden görüntüler
Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu
Ümraniye'de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu
Uyanık sürücü yaptığı düzenekle plakasını gizledi
Uyanık sürücü yaptığı düzenekle plakasını gizledi
Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Eber Gölü kuraklığın ardından şimdide kirlilik ile gündemde
Eber Gölü kuraklığın ardından şimdide kirlilik ile gündemde
İzmir Metrosu’nda küfürlü saldırgan paniği kamerada
İzmir Metrosu’nda küfürlü saldırgan paniği kamerada
Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada
Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada
Eyüpsultan’daki gölde balık ölümleri yaşandı
Eyüpsultan'daki gölde balık ölümleri yaşandı
Daha Fazla Video Göster