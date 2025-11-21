Su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6’ya düştü

Kocaeli'nin en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda şu anda yalnızca 3.394 milyon metreküp su kaldı. Yaz aylarında beklenen yağışın düşmemesi, son bahar ayında da hala beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajın doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi. Dron ile barajın kuraklığı havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN