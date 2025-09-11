Su diyeti mi öldürdü? Su diyeti faydalı mı faydasız mı?

Aziz Aşçıoğlu diyabet hastasıydı. İddia o ki; doktoru, kilo vermesi için su diyeti önerdi. Ancak, Aziz Aşçıoğlu diyete başladıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor ama bu elim olay son dönemde birçok kişi tarafından uygulanan su diyetini gündeme taşıdı. Bu diyet tehlikeli mi, değil mi? Arkadaşlarımız araştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN