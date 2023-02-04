Strep-A enfeksiyonunda "24 saat" uyarısı

Halk arasında "beta mikrobu" olarak da bilinen Strep A bakteri enfeksiyonların son aylarda sıkça görülüyor. Peki, Strep-A bakterisinin belirtileri neler, nasıl bulaşır? Tedavi yöntemleri neler? Aileler nelere dikkat etmeli? Tüm bu sorulara yanıtı canlı yayın konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi verdi.