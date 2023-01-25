Strep A Ankara’da can aldı! 3 yaşındaki minik Aras doğum gününde hayatını kaybetti

Dünyada sık görülen Türkiye'de de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez, doğum gününde Strep A bakterisi sebebiyle hayatını kaybetti. Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, hastalığın soğuk algınlığı gibi başladığını ve kısa sürede oğlunun öldüğünü söyledi.