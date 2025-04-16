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Starlink uyduları Yüksekova’da görüntülendi

Starlink uyduları Yüksekova’da görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 00:27
İlçede görülen Starlink uyduları, birkaç yıldır vatandaşlar tarafından kaydediliyor. Yüksekova ilçesinde gökyüzünde görülen bir dizi sıralı ışık, vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Gökyüzünde farklı uydulara rastladığını belirten Hamza Akkurt, "Gökyüzünde sıralı olarak ilerleyen ışıkları gördüm, hemen telefonumla fotoğrafladım. Ne olduğunu öğrenmek için internetten araştırma yaptım ve bu ışıkların ülkemizin çeşitli illerinde de gözlemlendiğini öğrendim. Bu uyduların ülkemizde farklı bölgelerde benzer görüntülere sebep olduğu belirtiliyor. Bu anı kaçırmamak adına kayıt altına aldık" şeklinde konuştu.
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Starlink uyduları Yüksekova’da görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova’da görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova’da görüntülendi
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