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Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.03.2024 10:06
Artık her öğrencinin bir spor karnesi de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların spora ilgi ve yatkınlığını bireysel olarak keşfetmek için üçüncü sınıftaki öğrencileri, sportif tarama testinden geçiriyor, sonra da alanlarına göre belirlenen programlara dahil ediyordu. Şimdi o teste göre öğrencilere karne de verilecek. Üstelik bu karneler veliler tarafından e-Devlet üzerinden de görülebiliyor. Peki testler nasıl yapılıyor? Sonrasında süreç nasıl ilerliyor? Detaylar özel haberimizde...
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Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
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