Sponsor bulamazlarsa kapanacak! Zehra Güneş 300 bin TL bağışlamıştı... Ceren’in takımı destek bekliyor

14 yaşındaki voleybolcu Ceren Topal, 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmişti. Genç sporcunun en büyük hayali profesyonel olmaktı. Hatta ünlü voleybolcu Zehra Güneş'i örnek alıyordu. Ceren'i kaybeden kulübü de zor günler geçiriyor. Kulüp eğer bir sponsor bulamazsa kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

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