Sosyetik wafflecı Önder Şahin’den cinsel istismar skandalı

Sosyetik wafflecı Önder Şahin'den cinsel istismar skandalı

İstanbul Bebek'te ünlülerin de uğrak yeri olan bir waffle dükkanının sahibi olan Önder Şahin (43), 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şahin, kız çocuğu ile 6 ay boyunca duygusal bir ilişki yaşadığını söylerken, küçük kızın babası emniyette verdiği ifadede şoke eden iddialarda bulundu.
