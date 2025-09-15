15 Eylül 2025, Pazartesi
Sosyetik wafflecı Önder Şahin'den cinsel istismar skandalı
İstanbul Bebek'te ünlülerin de uğrak yeri olan bir waffle dükkanının sahibi olan Önder Şahin (43), 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şahin, kız çocuğu ile 6 ay boyunca duygusal bir ilişki yaşadığını söylerken, küçük kızın babası emniyette verdiği ifadede şoke eden iddialarda bulundu.