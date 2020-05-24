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Sosyal mesafeli namazın ardından sarılarak bayramlaştılar | VİDEO

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Giriş: 24.05.2020 13:39
Güncelleme:24.05.2020 13:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Ancak namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

KKTC'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

KKTC'liler, Din İşleri Başkanlığının talimatları doğrusunda evde abdest alıp kendilerine ait seccadelerle namazı eda etti. Hz. Ebubekir Camii'nde bayram namazı kurallara uygun kılınırken, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kurallara uygun kılınan namaz sonrası halk sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

KKTC'de korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplu ibadet yasağı da bayram namazı ile birlikte kaldırılmış oldu.

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