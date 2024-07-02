Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan provokatör gazeteci Batuhan Çolak gözaltında!

İstanbul’da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Son olarak Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı. "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Çolak, hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN