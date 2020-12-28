Sosyal medyada olay yaratan görüntü!

Bartın’da bir sürücü seyir halinde iken kullandığı aracın direksiyonunu söküp aracı kurbağacık anahtarla sürmeye devam etti. Direksiyonu yolcu koltuğunda oturan arkadaşına veren sürücü kurbağacık anahtarla kullandığı otomobille dar ve virajlı yollarda ilerlemeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte sürücüye tepki yağdı.

İlginç olay Bartın'da gerçekleşti. Kullandığı araçla dar ve virajlı köy yolunda ilerleyen sürücü seyir halinde iken aracın direksiyonunu çıkarıp yolcu koltuğunda oturan arkadaşına verdi.

Bu sırada kurbağacık anahtarla aracı kontrol eden sürücü zaman zaman direksiyona yön verdiği anahtarı da çıkararak tehlike bir şekilde ilerlemeye devam etti. Tehlike dolu o anlar sırasında sürücü, yanında oturan arkadaşına "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen. Al bari sür. Şoförlük öğren orada" diye seslendi.

Direksiyonu eline alan yolcu koltuğundaki kişi ise, "Bir araba aldım direksiyonu elimde geziyor. Araba aldık direksiyonu elimizde kaldı" şeklinde ifadelerde bulundu. Sürücü ve araçtaki arkadaşının tehlike dolu yolculukları sırasında rahat tavırları ve gülüşmeleri de dikkat çekti.

Kolluk kuvvetlerince trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan şahsın bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.