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Sosyal medyada namaz ile alay eden alçak güvenlik görevlisi Devran Yalçın için skandal karar! Serbest bırakıldı

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Giriş: 09.07.2023 20:04
Güncelleme:09.07.2023 20:18
Sosyal medyada "namaz kılma" videosu adı altında alçakça çektiği görüntüler sebebiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında skandal bir karar imza atıldı. Şahıs nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özel güvenlik görevlisi kıyafeti ile namaz ile alay eden Devran Yalçın, sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen Devran Yalçın gözaltına alınmıştı.

Rezilliğine Atatürk'ü de alet eden şahıs "Atatürk'ü ekber" deyip Andımız'ı da sure gibi değiştirmişti.

SKANDAL KARAR! SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yalçın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten ve adliyeye götürüldükten sonra soruşturma savcılığına çıkarılan zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelinin, serbest bırakılmasına karar verildi.

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