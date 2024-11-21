21 Kasım 2024, Perşembe
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Anne küçük çocuğuna sigara içirdi | Tepki yağdı! "Yetti artık"
Tık uğruna sosyal medyada her türlü rezillikler sahnelenmeye devam ediyor. Son olarak annesi olduğu iddia edilen “kadercarbga” isimli sosyal medya kullanıcısı bir kadın, küçük çocuğuna sigara içirdi. O esnada ise orada bulunan annenin arkadaşı da çocuğun kafasına acımasızca vurdu. Korkunç görüntüler sosyal medyada infial yaratırken birçok kullanıcı anneye tepki gösterdi. Ayrıca vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek biran önce gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. İşte infial yaratan o görüntüler...