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Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Anne küçük çocuğuna sigara içirdi | Tepki yağdı!

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Anne küçük çocuğuna sigara içirdi | Tepki yağdı! "Yetti artık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.11.2024 20:49
Tık uğruna sosyal medyada her türlü rezillikler sahnelenmeye devam ediyor. Son olarak annesi olduğu iddia edilen “kadercarbga” isimli sosyal medya kullanıcısı bir kadın, küçük çocuğuna sigara içirdi. O esnada ise orada bulunan annenin arkadaşı da çocuğun kafasına acımasızca vurdu. Korkunç görüntüler sosyal medyada infial yaratırken birçok kullanıcı anneye tepki gösterdi. Ayrıca vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek biran önce gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. İşte infial yaratan o görüntüler...
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Anne küçük çocuğuna sigara içirdi!
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