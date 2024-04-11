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Sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı

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Giriş: 11.04.2024 14:54
Bursa'da otomobilin görüntü çekimini yapmak için kendi canlarını hiçe sayan gençler, trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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Sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı
Sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı
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