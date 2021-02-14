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'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı

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Giriş: 14.02.2021 15:29
Son dakika haberi... Azerbaycan uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun 'Özgecan Aslan gibi olacak' dedi. Fatih'te gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, Fatih'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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