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Vefat sayısı 100 sınırında! 20 binin üzerinde yeni vaka | 1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 01.08.2021 20:40
Güncelleme:01.08.2021 21:39
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Günün verilerinin açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybettiğini açıklandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 890'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

SON 24 SAATTE 96 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 890 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 oldu. Son 1 günde toplam 251 bin 224 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 539 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,11 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.

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